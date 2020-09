Brexit | Johnson attacca l’Ue E la ‘legge contestata’ supera il primo scoglio…

Leggi su newsmondo

(Di martedì 15 settembre 2020)difende la legge sull’Irlanda del Nord. Teme che Bruxelles possa sfruttare i termini dell’accordo fino a pretendere dazi e bloccare il trasporto di prodotti alimentari. Latorna ad infiammare gli animi e soprattutto a dividere Londra e Bruxelles dando nuovamente corpo allo spettro di un No-deal, ossia dell’uscita dall’Ue senza accordo. Con conseguenze economiche che potrebbero essere gravissime per tutti. A riaprire il casoè la legge al vaglio di Londra sull’Irlanda del Nord. Per la precisione, la legge che cambia l’inquadramento e la posizione dell’Irlanda del Nord dopo la. In poche parole la legge che cambia le carte in tavola rispetto all’accordo raggiunto da Londra e Bruxelles nelle scorse settimane. ...