Brad Pitt e Jennifer Aniston, l’ex coppia di nuovo insieme: il retroscena (Di martedì 15 settembre 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono ritrovati ancora una volta insieme e la loro reunion ha fatto letteralmente impazzire il web. Ecco cosa è successo foto facebookE’ successo solo da poche ore, ma la notizia della reunion dei due attori ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, suscitando nei fan la speranza che la fiamma del loro amore non sia sopita del tutto. I due ex coniugi che sono stati legati fino al 2005 si sono ritrovati insieme per una giusta causa, la loro infatti è stata una videochiamata per un progetto di beneficenza. Niente ritorno di fiamma quindi anche se tra i due già da qualche tempo i rapporti sono cambiati. Dopo la separazione dell’attore Premio Oscar dalla moglie Angelina Jolie, i due stanno cercando di ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020)si sono ritrovati ancora una voltae la loro reunion ha fatto letteralmente impazzire il web. Ecco cosa è successo foto facebookE’ successo solo da poche ore, ma la notizia della reunion dei due attori ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, suscitando nei fan la speranza che la fiamma del loro amore non sia sopita del tutto. I due ex coniugi che sono stati legati fino al 2005 si sono ritrovatiper una giusta causa, la loro infatti è stata una videochiamata per un progetto di beneficenza. Niente ritorno di fiamma quindi anche se tra i due già da qualche tempo i rapporti sono cambiati. Dopo la separazione dell’attore Premio Oscar dalla moglie Angelina Jolie, i due stanno cercando di ...

