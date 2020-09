Boss in Incognito: le anticipazioni della seconda puntata (Di martedì 15 settembre 2020) Questa sera, martedì 15 settembre 2020, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, andrà in onda la seconda puntata della sesta edizione di Boss in Incognito, il docu-reality basato sul format britannico Undercover Boss, condotto da Max Giusti, tornato in onda lo scorso 8 settembre, ottenendo, con la prima puntata, 2.188.000 telespettatori, pari ad uno share del 10,63%.Il protagonista della seconda puntata sarà Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa d'Amalfi I.G.P.. pubblicato su TVBlog.it 15 settembre 2020 08:17. Leggi su blogo (Di martedì 15 settembre 2020) Questa sera, martedì 15 settembre 2020, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, andrà in onda lasesta edizione diin, il docu-reality basato sul format britannico Undercover, condotto da Max Giusti, tornato in onda lo scorso 8 settembre, ottenendo, con la prima, 2.188.000 telespettatori, pari ad uno share del 10,63%.Il protagonistasarà Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa d'Amalfi I.G.P.. pubblicato su TVBlog.it 15 settembre 2020 08:17.

toysblogit : Boss in Incognito: le anticipazioni della seconda puntata - zazoomblog : Boss in Incognito la seconda puntata del 15 settembre su Rai 2 ci porta in un’azienda di limoni - #Incognito… - ricci_sonia : RT @PietroSalvatori: Pensavo di aver visto ogni sorta di tv monnezza Poi stasera mi sono imbattuto in Boss in incognito e ho scoperto nuov… - PietroSalvatori : Pensavo di aver visto ogni sorta di tv monnezza Poi stasera mi sono imbattuto in Boss in incognito e ho scoperto n… - Max_Giusti : Martedì 15 Settembre, seconda puntata di BOSS IN INCOGNITO! Vi aspetto alle 21.20 su @RaiDue #bossinincognito -