Boss in incognito 2020, le anticipazioni della seconda puntata del 15 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Questa sera, 15 settembre 2020, torna Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con la seconda delle quattro puntate previste. Dopo il successo del primo appuntamento, questa sera va in onda la seconda puntata, a partire dalle 21.20. Il format è quello noto e apprezzato dal pubblico. Protagonisti sono degli imprenditori, uno a puntata, che hanno accettato di lavorare fianco a fianco ai loro dipendenti, ovviamente camuffati per non farsi riconoscere. Un appassionante format che torna dopo due anni, con al centro come sempre l'incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei Boss e quello dei loro lavoratori. Scopriamo insieme le anticipazioni della ...

