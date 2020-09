Borriello assessore sport Napoli | “San Paolo pronto | vedremo cosa accadrà tra due settimane”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) “Il San, anche i dispositivi di sicurezza lo sono. Il vero punto è capire se-Atalanta sia la vera data in cui si può portare qualcuno allo stadio. Bisogna capire, due settimane dopo l’apertura delle scuole,accadrà. Non so se il 17 ottobre sia una data attendibile, non farei molto affidamento. Il Cts sta dettando norme e modi di comportarsi, poi sarà la politica a prendersi le proprie responsabilità”. Queste le parole di Ciroallodi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo sulla riapertura dello stadio ai tifosi.