Bonus bici elettrica 2020: come funziona e come ottenerlo (Di martedì 15 settembre 2020) Il governo ha pubblicato il decreto che istituisce il Bonus per acquistare una bici elettrica: ecco come funziona e come ottenerlo. Il 5 settembre è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che istituisce il Bonus per l’acquisto di bici e monopattini elettrici. Si tratta di uno degli incentivi economici introdotti con il decreto Rilancio del 19 maggio scorso. La legge prevede l’istituzione di un Bonus per l’acquisto di bici elettriche e a pedalata assistita, ma non solo. Con il Bonus si potranno acquistare anche monopattini elettrici, segway e hoverboard. Sarà possibile anche usare il Bonus ... Leggi su bloglive (Di martedì 15 settembre 2020) Il governo ha pubblicato il decreto che istituisce ilper acquistare una: ecco. Il 5 settembre è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che istituisce ilper l’acquisto die monopattini elettrici. Si tratta di uno degli incentivi economici introdotti con il decreto Rilancio del 19 maggio scorso. La legge prevede l’istituzione di unper l’acquisto dielettriche e a pedalata assistita, ma non solo. Con ilsi potranno acquistare anche monopattini elettrici, segway e hoverboard. Sarà possibile anche usare il...

paolo72782199 : RT @BelpietroTweet: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma se le promesse arrivano dal governo è probabile che ci sia di mezzo anch… - MaryWinner6 : RT @luca_pesenti2: Mi ero perso questa news. L'app per sconto ex ante attesa a metà luglio diventa bonifico ex post con tempi incerti (e se… - CercielloRenato : RT @BelpietroTweet: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma se le promesse arrivano dal governo è probabile che ci sia di mezzo anch… - nemiroski : 1/ Considerando che #Mov5Stelle è quello del RdC, Q100, Alitalia, Bonus bici, rifiuto ideologico del MES, rifiuto d… - MichelePascale4 : @ACU Michele Pascale,ho acquistato e bike,risiedo in paesino,non prendo bonus bici,È discriminatorio e Incostituzionale -