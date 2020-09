Bonus auto 18mila euro: come funziona, a chi spetta, quale acquistare (Di martedì 15 settembre 2020) Fra le misure adottate dal Governo per incentivare la ripresa nel post lockdown, c’è anche l’interessante Bonus auto, che si sta valutando di estendere fino a 18mila euro per il 2021. L’eventuale estensione è pensata per consentire anche a chi percepisce un reddito inferiore ai 30mila euro annui di ottenere l’incentivo per acquistare un’automobile elettrica. Bonus auto elettriche da 3000 a 18mila euro: a quanto ammonta, fascia di reddito, quale auto rottamare Ma a quanto ammonta il Bonus auto? Tutto dipende dall’ISEE, con una base di 3000 euro fino ad un massimo di ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) Fra le misure adottate dal Governo per incentivare la ripresa nel post lockdown, c’è anche l’interessante, che si sta valutando di estendere fino aper il 2021. L’eventuale estensione è pensata per consentire anche a chi percepisce un reddito inferiore ai 30milaannui di ottenere l’incentivo perun’mobile elettrica.elettriche da 3000 a: a quanto ammonta, fascia di reddito,rottamare Ma a quanto ammonta il? Tutto dipende dall’ISEE, con una base di 3000fino ad un massimo di ...

Poi dal 2021 invece partiranno gli incentivi del decreto Clima, ovvero il bonus rottamazione auto e moto che sarebbe dovuto partire da quest'anno ma è slittato a causa dell'epidemia.

Lo spettro di Brexit sull’industria dell’auto Ue: dopo il disastro del Covid, si temono altri 110 miliardi di perdite

La pandemia ha messo in ginocchio l’industria dell’auto. Ma per i produttori i guai non sono finiti: con la Brexit alle porte, i danni economici provocati dal “no deal” ammonterebbero a circa 110 mili ...

Maxi-incentivi fino a 18.000 euro e più accise sul diesel? È battaglia

Ci sarà un bonus anche per chi ha un Isee compreso tra i 60.000 e i ... Per avere accesso al nuovo incentivo, infatti, si dovrà acquistare un’auto elettrica nuova con prezzo inferiore ai 50.000 euro e ...

