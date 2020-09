Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di martedì 15 settembre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 settembre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto ...

fattoquotidiano : Sono trascorsi i 30 giorni dalla nostra richiesta di accesso agli atti: resta il silenzio sui parlamentari furbastr… - Frances47226166 : RT @Dario35342238: #bonus600euro e’ veramente trememdo non poter contare sul proprio paese in questi momenti di emergenza , non avendo rice… - Walter14854505 : E i 2000 politici che hanno presso il Bonus di 600 euro che fine hanno fatto??? - Infinity_999 : @TristeMietitore Comunque snellisci di molto il lavoro, perché invece di mettere daccordo 900 parlamentari, devi fa… - Fabiana99131625 : Bonus 600 euro, scadenza domanda e requisiti per accedere al decreto -

