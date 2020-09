Bolzano Aiuti ai proprietari di boschi per rimozione legname e riforestazione

(Di martedì 15 settembre 2020) La Provincia diintende sostenere idiinteressati da danni per schianto negli interventi didele in quelli di. Tra questi vi sono idelle foreste devastate dalla tempesta epocale di Vaia di fine ottobre 2018, che aveva provocato in Alto Adige la caduta di 1,5 milioni di metri cubi di. 6.000 gli ettari di bosco compromessi, ovvero l’1,7% dell’intera superficieva altoatesina che per il 45% è connotata da foreste, oltre 2.000 idi bosco interessati, nella gran parte dei comuni dell’Alto Adige. Inoltre, nel novembre 2019, causa la pressione della neve, si è aggiunto lo schianto di altri ...

TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Pronta la relazione sull'attività dell'Azienda servizi sociali di #Bolzano. @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr - TgrAltoAdige : Pronta la relazione sull'attività dell'Azienda servizi sociali di #Bolzano. @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr - NBCreteregione : AIUTI-COVID GONFIATI, DENUNCIATI A BOLZANO 2 IMPRENDITORI - - AnsaTrentinoAA : Aiuti-Covid gonfiati, denunciati a Bolzano 2 imprenditori. Gdf scopre un titolare di minimarket e un muratore |#ANSA - RdiMilano : RT @vedettaditalia: La #ForestaCheAvanza, il gruppo ecologista di #Casapound, continua la consegna di aiuti da #Bolzano per i canili della… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano Aiuti

Agenzia ANSA

Bolzano, 15 set. (Adnkronos/Labitalia) - In un’azione congiunta con il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura, il Centro sperimentale agricolo di Laimburg, l’Accademia europea di Bolzano, la Li ...Primo giorno di scuola a ostacoli per molti studenti che si sono presentati in aula con le stringenti regole legate all’emergenza Covid. Misurazione della temperatura, ingressi scaglionati, distanziam ...Venezia è la città italiana più colpita dalla deflazione. Secondo il consueto report mensile dell’Istat, nella città lagunare il calo dei prezzi ha raggiunto il -1,8%, poco più di Verona, seconda in q ...