Bollettino Coronavirus del 15 Settembre 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) L'incremento nazionale dei casi in data 15 Settembre è +0,42% (ieri +0,35%) con 289.990 contagiati totali, 214.645 dimissioni/guarigioni (+695) e 35.633 deceduti (+9); 39.712 infezioni in corso (+525). Elaborati 80.517 tamponi (il 24% dei quali in Lombardia) contro 45.309 di ieri; 1.229 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,52% (ieri 2,22%). Ricoverati con sintomi 2.222 (+100); terapie intensive +4 (201). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 176; Liguria 141 (soli 2.445 tamponi); Lazio 139; Campania 136; Emilia Romagna 125; Veneto 115; Sicilia 77; Puglia 76. In Lombardia curva +0,17% (ieri +0,12%) con 19.399 tamponi (ieri 7.931) e 176 positivi; rapporto positivi/tamponi 0,90% (ieri 1,57%); 103.640 contagiati totali; ricoverati +1 (263); terapie intensive +1 (29); decessi +2 (16.903). Proprio la Lombardia, molto attenta nella rilevazione e trasmissione ...

