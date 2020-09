Bielorussia, Lukashenko da Putin: “Sono un amico in difficoltà” (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Un prestito del valore di un miliardo e mezzo di dollari e un rinnovato impegno a intervenire se la situazione dovesse finire fuori controllo: questi gli impegni ottenuti ieri dal presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, ricevuto in riva al Mar Nero, a Sochi, dal suo omologo russo Vladimir Putin. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Un prestito del valore di un miliardo e mezzo di dollari e un rinnovato impegno a intervenire se la situazione dovesse finire fuori controllo: questi gli impegni ottenuti ieri dal presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, ricevuto in riva al Mar Nero, a Sochi, dal suo omologo russo Vladimir Putin.

