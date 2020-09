Bici elettrica, adesso la firmano i marchi di auto e moto più blasonati (Di martedì 15 settembre 2020) La soluzione per chi pensa che pedalare sia troppo faticoso? Si chiama Bici elettrica.Perché se è vero che la Bici è il futuro della mobilità urbana. Non lo è per tutti. Per molti pedalare è faticoso, specie se comporta la necessità di percorrere salite, sudare e prendere l'acqua quando piove. Per quest'ultima eventualità esistono capi adeguati alla situazione, mentre per quanto riguarda la fatica (e tutto quello che comporta) ci sono le e-bike. Sono ecologiche e usarle è un gioco da ragazzi dato che permettono di percorrere tanti chilometri in maniera easy e che in salita vanno che è una meraviglia. Ovviamente possono essere caricate con robusti portapacchi e quindi idonee a portare carichi che con una Bici normale sarebbero interdetti. Il mercato ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 settembre 2020) La soluzione per chi pensa che pedalare sia troppo faticoso? Si chiama.Perché se è vero che laè il futuro della mobilità urbana. Non lo è per tutti. Per molti pedalare è faticoso, specie se comporta la necessità di percorrere salite, sudare e prendere l'acqua quando piove. Per quest'ultima eventualità esistono capi adeguati alla situazione, mentre per quanto riguarda la fatica (e tutto quello che comporta) ci sono le e-bike. Sono ecologiche e usarle è un gioco da ragazzi dato che permettono di percorrere tanti chilometri in maniera easy e che in salita vanno che è una meraviglia. Ovviamente possono essere caricate con robusti portapacchi e quindi idonee a portare carichi che con unanormale sarebbero interdetti. Il mercato ...

marmaz : RT @vaielettrico: A #Milano arriva @swapfiets l’innovativo servizio di micro mobilità anche elettrica in abbonamento, nato dall’intuizione… - MarcoFumetti : ?? 'Mio cugggino' al #Mugello ha sorpassato #Vettel con una bici elettrica... ?? _____ #Elio @eelst #binottoout… - infoiteconomia : Auto elettrica come le bici: superbonus in base al reddito - andreabonetti : RT @vaielettrico: A #Milano arriva @swapfiets l’innovativo servizio di micro mobilità anche elettrica in abbonamento, nato dall’intuizione… - Maurizio2L : Una domanda al sindaco di Civitavecchia : I VIGILI URBANI ESISTONO ANCORA ? Sono mesi e mesi che non se ne vede un… -