Il tecnico del Benfica Jorge Jesus è molto amareggiato per l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Paok, Questa la sua analisi della partita di stasera persa per 2-1. "Volevano entrare nella fase a gironi ma purtroppo è andata male. Abbiamo attaccato e creato tante occasioni ma non siamo riusciti a segnare tanti gol quante sono state le opportunità. Qualche merito è del portiere del Paok, che ha segnato tre gol stasera con ottimi interventi. Analizzeremo le cose che non sono andate bene e vedremo dove migliorare. Oggi fatto un passo indietro perché abbiamo lasciato la Champions, quello era un sogno ma forse non siamo ancora preparati per vincerla. Eravamo convinti di passare, ma non lo abbiamo dimostrato sul campo.

ItaSportPress : Benfica, Jorge Jesus: 'Sbagliati tanti gol ma portiere Paok ne ha segnati due o tre...' - - indeSZA : Vamos rir do Benfica e do Jorge Jesus HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA - Federico_FR24 : Il primo Benfica di Jorge Jesus, in cerca di un posto in Champions contro il PAOK. Rosa profondissima, grossi esbor… - WolfMercato : Jorge Jesus ha lasciato fuori dai convocati David Tavares e Tomas Tavares e il loro agente li ha subito proposti al… - infobetting : PAOK-Benfica: formazioni, quote, pronostici. Jorge Jesus comincia la sua -