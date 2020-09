Benfica, Jorge Jesus amaro: “Peccato, sentivamo di poter andare lontano” (Di martedì 15 settembre 2020) L’allenatore del Benfica, Jorge Jesus, ha espresso tutta la propria amarezza per la sconfitta nei preliminari di Champions League contro il Paok, ai microfoni di TVI: “Siamo fuori da una competizione dove sentivamo di poter andare lontano. Nel primo tempo solo il Benfica ha creato occasioni da gol, il Paok praticamente non ha tirato in porta. Nella seconda parte abbiamo diviso di più il gioco e abbiamo lasciato andare il Paok in contropiede. Era un sogno riuscire ad andare il più lontano possibile in Champions League ma è una competizione per la quale non siamo ancora preparati, tra virgolette, per poter essere favoriti”. Foto: A Bola L'articolo Benfica, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) L’allenatore del, ha espresso tutta la propria amarezza per la sconfitta nei preliminari di Champions League contro il Paok, ai microfoni di TVI: “Siamo fuori da una competizione dovedilontano. Nel primo tempo solo ilha creato occasioni da gol, il Paok praticamente non ha tirato in porta. Nella seconda parte abbiamo diviso di più il gioco e abbiamo lasciatoil Paok in contropiede. Era un sogno riuscire adil più lontano possibile in Champions League ma è una competizione per la quale non siamo ancora preparati, tra virgolette, peressere favoriti”. Foto: A Bola L'articolo, ...

sportli26181512 : Champions, i risultati del terzo turno preliminare: fuori Benfica, ok Gent e Dinamo Kiev: I portoghesi sono la gran… - ItaSportPress : Benfica, Jorge Jesus: 'Sbagliati tanti gol ma portiere Paok ne ha segnati due o tre...' - - indeSZA : Vamos rir do Benfica e do Jorge Jesus HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA - Federico_FR24 : Il primo Benfica di Jorge Jesus, in cerca di un posto in Champions contro il PAOK. Rosa profondissima, grossi esbor… - WolfMercato : Jorge Jesus ha lasciato fuori dai convocati David Tavares e Tomas Tavares e il loro agente li ha subito proposti al… -