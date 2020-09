Benevento, secondo tampone per il presidente Vigorito: test risultato negativo (Di martedì 15 settembre 2020) Buone notizie per il patron del Benevento Oreste Vigorito, risultato negativo anche al secondo tampone svolto, come comunicato dallo stesso club sannita sul proprio sito ufficiale: "Il Benevento Calcio comunica che anche il secondo tampone ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Buone notizie per il patron delOresteanche alsvolto, come comunicato dallo stesso club sannita sul proprio sito ufficiale: "IlCalcio comunica che anche il...

MarcoYera : @devrijfc Il Crotone sta facendo bene sul mercato? Non sto seguendo, il Benevento parte da una struttura molto solida secondo me - sportli26181512 : Benevento, presidente Vigorito negativo anche al secondo tampone: E' risultato negativo anche il secondo tampone ef… - IamCALCIO : Sospiro di sollievo per il Presidente del #Benevento #Vigorito che è risultato negativo anche al secondo tampone. - canale58 : Sannio - Benevento Calcio, secondo tampone negativo per Oreste Virgorito - salvione : Benevento, per Vigorito negativo anche il secondo tampone

Nuovo appuntamento di questa sessione di mercato con il tabellone del calciomercato estivo di Serie A e Big Europee costruito tenendo in considerazione costo del cartellino, stipendi e ammortamenti di ...

Coronavirus Serie A, ultimo tampone per Vigorito: l’esito del test

Sono arrivati i risultati del secondo tampone a cui è stato sottoposto Oreste Vigorito: il presidente del Benevento è negativo Buone notizie per il Benevento, che esordirà contro la Sampdoria nella se ...

Il Benevento acquista Dabo dalla Fiorentina

Bryan Dabo è un nuovo calciatore del Benevento: contratto fino al 2022 con opzione di rinnovo per una terza stagione in caso di salvezza. Altro colpo per il Benevento che si assicura un centrocampista ...

