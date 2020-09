Basta quarantene inutili | 10 giorni sono sufficienti Lo dicono gli scienziati

Leggi su agi

(Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Stop al criterio del doppio tampone negativo per "liberare" un paziente dalla quarantena. E' quanto chiede al Governo il Patto trasversale della scienza, l'associazione dipresieduta dal prof. Guido Poli. "Da tempo OMS ha abbandonato questo criterio - spiegano gli esperti - in base ad una crescente e ormai consolidata evidenza scientifica: il periodo di contagiosità, che inizia circa 48 ore prima della comparsa di sintomi, ha il suo picco nei primi, per poi calare rapidamente e sostanzialmente annullarsi entro 10. Al contrario, la positività del tampone può restare tale per molte settimane. Adottare, sulla scia di quasi tutti gli altri Paesi, il criterio OMS avrebbe rilevanti e immediati vantaggi non solo per le persone coinvolte, ma anche per la sanità pubblica. Infatti, il ...