Barcellona, presentato Pjanic: “Grazie Juventus, qui nuovi stimoli dopo nove anni in Italia” (Di martedì 15 settembre 2020) Miralem Pjanic è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Barcellona. Una conferenza stampa in cui il bosniaco ex Juventus e Roma ha toccato diversi temi, in compagnia del direttore sportivo dei blaugrana Ramon Planes. “Lotterò per portare il club in alto, è un onore essere qui – ha affermato il centrocampista – Sono nel club più grande del mondo, è una tappa importantissima della mia carriera. Qui l’obiettivo è vincere tutto, spero di poter dare il mio contributo.” Pjanic ha speso parole al miele anche per la Juventus: “Ho lasciato un club incredibile, è stato complicato. Però dopo nove anni in Italia avevo bisogno di ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Miralemè stato ufficialmentecome nuovo giocatore del. Una conferenza stampa in cui il bosniaco exe Roma ha toccato diversi temi, in compagnia del direttore sportivo dei blaugrana Ramon Planes. “Lotterò per portare il club in alto, è un onore essere qui – ha affermato il centrocampista – Sono nel club più grande del mondo, è una tappa importantissima della mia carriera. Qui l’obiettivo è vincere tutto, spero di poter dare il mio contributo.”ha speso parole al miele anche per la: “Ho lasciato un club incredibile, è stato complicato. Peròin Italia avevo bisogno di ...

