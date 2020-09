Barcellona, Pjanic si presenta: “Giocare qui motivo d’orgoglio. Suarez? La Juve lo accoglierebbe bene”” (Di martedì 15 settembre 2020) Miralem Pjanic ha lasciato la Juventus dopo 4 stagioni per sposare il progetto del Barcellona. Il bosniaco arriva forse nel momento peggiore degli ultimi 5 anni, con i blaugrana che hanno quasi perso Leo Messi e che molto probabilmente dovranno dargli l'addio definitivo a fine stagione.LE PAROLE DI Pjaniccaption id="attachment 1022059" align="alignnone" width="300" Pjanic (Twitter Barcellona)/captionMartedì pomeriggio il centrocampista ha parlato in conferenza stampa di presentazione a proposito del suo trasferimento e non solo: "Giocare qui come rivale era già un motivo d'orgoglio. Da piccolo sognavo di giocare nel Barcellona, però far parte di questa squadra, di questo club, è straordinario. Sono grato per ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Miralemha lasciato lantus dopo 4 stagioni per sposare il progetto del. Il bosniaco arriva forse nel momento peggiore degli ultimi 5 anni, con i blaugrana che hanno quasi perso Leo Messi e che molto probabilmente dovranno dargli l'addio definitivo a fine stagione.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1022059" align="alignnone" width="300"(Twitter)/captionMartedì pomeriggio il centrocampista ha parlato in conferenza stampa dizione a proposito del suo trasferimento e non solo: "Giocare qui come rivale era già und'orgoglio. Da piccolo sognavo di giocare nel, però far parte di questa squadra, di questo club, è straordinario. Sono grato per ...

