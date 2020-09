Bankitalia | nuovo record del debito pubblico | il governo giallorosso polverizza tutti i precedenti

(Di martedì 15 settembre 2020)del, che a luglio ha raggiunto i 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente

ROMA – Nuovo record del debito pubblico, che a luglio ha raggiunto i 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. "L'incremento riflette – spiega Bankitalia nella pubblicazione mensile – il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (25,8 miliardi) e l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (5,1 miliardi, a 75,9 miliardi); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno complessivamente diminuito il debito di 1,0 miliardi".