Bankitalia | nuovo record debito pubblico a 2 560 | 5 miliardi

(Di martedì 15 settembre 2020)delche a luglio ha raggiunto i 2.560,5, in aumento di 29,9rispetto al mese precedente. "L'incremento riflette - spieganella pubblicazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia nuovo

ANSA Nuova Europa

A evidenziarlo la Banca d'Italia. «Nei primi sette mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 213,7 miliardi, in diminuzione del 9,4 per cento (-22,1 miliardi) rispetto al corrispondente ...Nuovo record del debito pubblico, che a luglio ha raggiunto i 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. "L'incremento riflette - spiega Bankitalia nella pubblicazione ...Il debito pubblico dell'Italia continua a crescere e a stabilire nuovi massimi, sospinto anche dalle misure ... Rispetto al mese precedente, rileva ancora Bankitalia nella statistica "Finanza pubblica ...