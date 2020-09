Bankitalia | a luglio debito pubblico record | +29 | 9 miliardi sul mese | | raggiunge 2 560 | 5 miliardi

(Di martedì 15 settembre 2020) Ilha raggiunto un nuovo picco, stabilendo ala cifradi 2.560,5, in aumento di 29,9rispetto alprecedente. 'L'incremento - spiega...

Le entrate tributarie A luglio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio ... rispetto al corrispondente periodo del 2019", spiega Bankitalia.Il debito pubblico ha raggiunto un nuovo picco, stabilendo a luglio la cifra record di 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. "L'incremento - spiega Bankitalia nell ...Nell’estate 2020 a pesare soprattutto nelle grandi città è stata la mancanza degli oltre 16 milioni di cittadini stranieri in Italia per motivi di vacanza durante i mesi di luglio ... l’analisi ...