Bankitalia; a luglio debito pubblico a 2.560 miliardi

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Ailitaliano ha raggiunto quota 2.560,5, in aumento di 29,9rispetto al mese precedente. Come spieganella pubblicazione mensile ‘Finanza pubblica: fabbisogno e’, “L’incremento riflette oltre al fabbisogno del mese (7,9), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (+23,3, a 83,9)”. Ale entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8, in diminuzione del 5,7% (-2,7) rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi sette mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 213,7 ...

(Teleborsa) - A luglio il debito pubblico italiano ha raggiunto quota 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. Come spiega Bankitalia nella pubblicazione mensile 'Finanza pubblica: fabbisogno e debito', "L'incremento riflette oltre al fabbisogno del mese (7,9 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (+23,3 miliardi, a 83,9 miliardi)". A luglio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in diminuzione del 5,7% (-2,7 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi sette mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 213,7 miliardi.