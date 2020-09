Banco di Napoli | la Fondazione fa causa al Mef | chiesto un miliardo di euro

Leggi su 2anews

(Di martedì 15 settembre 2020)di: lapresieduta da Rossella Paliotto faal Ministero dell’Economia per chiedere che gli ex azionisti vengano risarciti dopo il crollo del 1996. Ladiha aperto unacontro il Ministero dell’Economia per far luce su ciò che accadde nel 1996, quando a fronte di un dissesto …