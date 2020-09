Balduina | abbattuta clinica San Giorgio | al suo posto appartamenti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma – Era stata denominata ladegli orrori. Ma ora non esiste piu’, e’ stata completamentee al suosorgera’ presto un edificio residenziale. E’ la storia dell’exSandi viale delle Medaglie d’Oro, alla. Un edifico passato, nel tempo, dall’essere un’eccellenza nel campo sanitario laziale ad un luogo fatiscente, che ospitava occupanti senza fissa dimora in condizioni igieniche disperate, e una bomba di amianto, vista la presenza di eternit sul tetto, a due passi da alcuni edifici scolastici. La svolta, in effetti, e’ arrivata poco dopo un’inchiesta dell’agenzia Dire pubblicata alla fine del 2017 che a sua volta produsse la curiosita’ di molti media e ...