Back to Nature | arte contemporanea conquista Villa Borghese

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Dalla bufala in bronzo di Davide Rivalta, quasi incastonata tra uccelliere e giardini della Galleria Borghese, al doppio Igloo di Mario Merz, con il cervo che esibisce la seque ...

È all’insegna della trasparenza lo speciale dialogo tra arte e natura orchestrato da Back to Nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, mostra a cura dello storico dell’arte e critico Costantino D’O ...

Accanto a queste grandi opere artistiche nel verde, in dialogo armonioso con la natura, si svolgeranno performance musicali e interventi di street artist. L’iniziativa è promossa e prodotta da Roma Ca ...

