Bacio tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro prima di Ballando con le stelle FOTO

In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 16 settembre, le immagini di Elisa Isoardi, tra le concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza dal 19 settembre, e del suo maestro di danza Raimondo Todaro che, tra un allenamento e l'altro, si baciano… è scoppiata la passione...

Ultime Notizie dalla rete : Bacio tra Cielo di settembre, il bacio tra Venere e la Luna: quando si potrà vedere a Como QuiComo Dolomiti del Brenta: escursioni facili adatte a tutti

Tra le Alpi Retiche meridionali spiccano le meravigliose Dolomiti del Brenta. Questa splendida sottosezione, situata nella provincia autonoma di Trento, è una destinazione molto apprezzata dagli escur ...

Le foto di Massimiliano Morra con la fidanzata Dalila Mucedero

L'incontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip, lei: "Mi sei indifferente" La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip preannuncia un'edizione piuttosto calda, dal mom ...

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, già scintille al Gf Vip: scontro tra ex

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingresso nella Casa quasi in simultanea. La loro storia ricorda un po’ quella di Lidia Vella e Alessandro Calabrese, che ...

