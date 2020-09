Baby 3: una clip esclusiva della stagione finale della serie Netflix (Di martedì 15 settembre 2020) Ecco una clip esclusiva di Baby 3, ultima stagione della serie Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma da mercoledì 16 settembre. Baby 3, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, sarà disponibile su Netflix dal 16 settembre: la stagione finale della serie ispirata allo scandalo delle Baby squillo dei Parioli di Roma vedrà la verità deflagrare e sconvolgere il mondo delle protagoniste. Nel video che potete vedere qui sopra la macchina da presa segue le due protagoniste Chiara e Ludovica (Benedetta Porcaroli e Alice Pagani). Chiara arriva ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) Ecco unadi3, ultimache sarà disponibile sulla piattaforma da mercoledì 16 settembre.3, di cui vi presentiamo una video, sarà disponibile sudal 16 settembre: laispirata allo scandalo dellesquillo dei Parioli di Roma vedrà la verità deflagrare e sconvolgere il mondo delle protagoniste. Nel video che potete vedere qui sopra la macchina da presa segue le due protagoniste Chiara e Ludovica (Benedetta Porcaroli e Alice Pagani). Chiara arriva ...

HuffPostItalia : Baby sitter italiana difende una bambina e viene uccisa di botte in una casa in Svizzera - kskshshwiwldn : @sunmoonn Non ti preoccupare tanto, ten ha detto che ci sarà una seconda versione di baby don't stop e lucas ha det… - toore___ : Ieri ho visto baby gang su Amazon video ahahahha una cacata pazzesca ahahahahafahag - stressedfra : RT @sofiaporcacchia: non so voi ma io sinceramente non sono così contenta che si sposino (perché si sono sicura al 99% che almeno una della… - ZaynFragoloso : raga per me domani sarà il netflix day esce sia la nuova stagione baby che le strade del male penso che tomorrow p… -