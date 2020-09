Azzolina su Inizio Scuola: ci Dobbiamo Abituare a Regole Nuove (Di martedì 15 settembre 2020) La Ministra Lucia Azzolina, presente a Ravenna in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, parla del nuovo anno scolastico appena iniziato. “Non era assolutamente facile la ripartenza di ieri che tanto ci ha emozionato: il bilancio è buono, rispetto a una ripartenza che non era per niente scontata anche perché ereditiamo una Scuola che ha molto sofferto negli anni per i tagli” dichiara. “Forse è stato proprio il lockdown a fare riscoprire all’Italia quanto la Scuola sia importante, quanto senza la Scuola il paese non esiste” aggiunge. “Ci Dobbiamo Abituare anche a delle Regole Nuove, rigide, stabilite e concordate con il Comitato tecnico scientifico per ... Leggi su youreduaction (Di martedì 15 settembre 2020) La Ministra Lucia, presente a Ravenna in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, parla del nuovo anno scolastico appena iniziato. “Non era assolutamente facile la ripartenza di ieri che tanto ci ha emozionato: il bilancio è buono, rispetto a una ripartenza che non era per niente scontata anche perché ereditiamo unache ha molto sofferto negli anni per i tagli” dichiara. “Forse è stato proprio il lockdown a fare riscoprire all’Italia quanto lasia importante, quanto senza lail paese non esiste” aggiunge. “Cianche a delle, rigide, stabilite e concordate con il Comitato tecnico scientifico per ...

Mario_Deluca_1 : Non mi meraviglierei se fossa stata Azzolina a ordinare di liberare i locali dai vecchi banchi obsoleti e forieri d… - beppebalestro : RT @riktroiani: 'Inizio la #scuola con 20mila cattedre vuote in Piemonte, 20mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Ne… - RosariaM6 : RT @misfattalia: La campanella di inizio scuola da ieri ha cominciato a suonare in diverse scuole, ma stando a quanto si legge sui quotidia… - misfattalia : La campanella di inizio scuola da ieri ha cominciato a suonare in diverse scuole, ma stando a quanto si legge sui q… - Alessan62928937 : @innigo @Pinucci63757977 @GiorgiaMeloni Quindi a lei sembra normale che dei bambini siano in ginocchio. Bene. Quand… -