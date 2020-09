Avete visto l’ex fidanzato di Flavia Vento? “A lui non piaceva il…” [FOTO] (Di martedì 15 settembre 2020) Il suo nome è Fabrizio Bentivoglio ed è l’ex fidanzato di Flavia Vento. La coppia ha avuto una storia molto chiacchierata, diversi anni fa. Le cose tra i due, però, non sono finite nel migliore dei modi. «A lui non piaceva il termine fidanzato», ha raccontato la donna nel corso di un’intervista. «È stata una bella storia, bei ricordi. Però era troppo più grande di me. Non amo parlarne. Mi ha fatto soffrire», ha poi aggiunto. Chi è Fabrizio Bentivoglio, ex fidanzato di Flavia Vento Fabrizio Bentivoglio, però, non è famoso solo per essere l’ex fidanzato di Flavia Vento. Nato a Milano il 4 gennaio del ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 settembre 2020) Il suo nome è Fabrizio Bentivoglio ed è l’exdi. La coppia ha avuto una storia molto chiacchierata, diversi anni fa. Le cose tra i due, però, non sono finite nel migliore dei modi. «A lui nonil termine», ha raccontato la donna nel corso di un’intervista. «È stata una bella storia, bei ricordi. Però era troppo più grande di me. Non amo parlarne. Mi ha fatto soffrire», ha poi aggiunto. Chi è Fabrizio Bentivoglio, exdiFabrizio Bentivoglio, però, non è famoso solo per essere l’exdi. Nato a Milano il 4 gennaio del ...

