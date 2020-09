Avete la "faccia da Covid"? Ecco come il virus ci ha resi tutti cinque anni più vecchi (Di martedì 15 settembre 2020) Rosa Scognamiglio La ''faccia da Covid'' è un fenomeno molto diffuso, specie tra le donne. Uno studio inglese conferma che durante la quarantena siamo tutti invecchiati di almeno 5 anni Avete notato che il vostro volto è rapidamente cambiato negli ultimi mesi? Tutta colpa del Covid, lo dice la scienza. Un articolo del Times London a firma da Hannah Betts, fuga definitivamente ogni dubbio circa la possibilità che il virus possa aver mutato la nostra fisionomia rendendoci tutti più vecchi. E se, in linea di massima, l'aspetto generale è rimasto quello di un tempo, il viso non è più lo stesso: ora abbiamo tutti ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Rosa Scognamiglio La ''da'' è un fenomeno molto diffuso, specie tra le donne. Uno studio inglese conferma che durante la quarantena siamoinati di almeno 5notato che il vostro volto è rapidamente cambiato negli ultimi mesi? Tutta colpa del, lo dice la scienza. Un articolo del Times London a firma da Hannah Betts, fuga definitivamente ogni dubbio circa la possibilità che ilpossa aver mutato la nostra fisionomia rendendoci. E se, in linea di massima, l'aspetto generale è rimasto quello di un tempo, il viso non è; lo stesso: ora abbiamo...

