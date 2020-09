Autismo, gli esperti: “Una buona elaborazione da parte dei genitori migliora il benessere dei figli” (Di martedì 15 settembre 2020) “I genitori non aiutati ad elaborare la diagnosi di Autismo dei figli, sono influenzati negativamente durante il percorso di sviluppo dei loro bambini“. Laddove, invece, “i genitori sono stati aiutati ad accettare la diagnosi dei figli e a vedere le cose dal punto di vista dei bambini, sono stati anche maggiormente in grado di essere sintonizzati con i loro piccoli durante le interazioni di gioco”. Da qui si genera un circolo virtuoso che “si manifesta proprio in un maggiore benessere dei bambini stessi: stanno meglio“. Presenta così Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), il principale risultato della ricerca ‘Sintonizzazione, insighftulness e accettazione della diagnosi nei genitori di bambini ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) “Inon aiutati ad elaborare la diagnosi didei figli, sono influenzati negativamente durante il percorso di sviluppo dei loro bambini“. Laddove, invece, “isono stati aiutati ad accettare la diagnosi dei figli e a vedere le cose dal punto di vista dei bambini, sono stati anche maggiormente in grado di essere sintonizzati con i loro piccoli durante le interazioni di gioco”. Da qui si genera un circolo virtuoso che “si manifesta proprio in un maggioredei bambini stessi: stanno meglio“. Presenta così Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), il principale risultato della ricerca ‘Sintonizzazione, insighftulness e accettazione della diagnosi neidi bambini ...

