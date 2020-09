Atletica, super Tortu in Svizzera: il suo 10.07 è il miglior tempo europeo dell’anno (Di martedì 15 settembre 2020) ,the ad id=”445341″ Filippo Tortu corre i 100m del Galà dei Castelli in 10.07, facendo così segnare il miglior tempo europeo dell’anno. Sulla pista Svizzera di Bellinzona, il primatista italiano chiude la gara in seconda posizione, dietro al sudafricano Akani Simbine (10.02). Il suo tempo di 10.07 (-0.2 di vento), che eguaglia quello registrato nella finale dei Mondiali di Doha gli regala la miglior prestazione continentale dell’anno. La sfida tra l’azzurro ed il sudafricano si ripeterà allo Stadio Olimpico di Roma in occasione de Golden Gala Pietro Mennea, dove sarà presente anche l’amico-rivale di Tortu, Marcel Jacobs. L’atleta delle Fiamme Gialle torna in pista dopo aver ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) ,the ad id=”445341″ Filippocorre i 100m del Galà dei Castelli in 10.07, facendo così segnare ildell’anno. Sulla pistadi Bellinzona, il primatista italiano chiude la gara in seconda posizione, dietro al sudafricano Akani Simbine (10.02). Il suodi 10.07 (-0.2 di vento), che eguaglia quello registrato nella finale dei Mondiali di Doha gli regala laprestazione continentale dell’anno. La sfida tra l’azzurro ed il sudafricano si ripeterà allo Stadio Olimpico di Roma in occasione de Golden Gala Pietro Mennea, dove sarà presente anche l’amico-rivale di, Marcel Jacobs. L’atleta delle Fiamme Gialle torna in pista dopo aver ...

