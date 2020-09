Atalanta, piace il terzino Giannoulis del Paok: lo ha seguito anche il Napoli (Di martedì 15 settembre 2020) Nome nuovo per le corsie laterali per l'Atalanta. Si tratta di Dimitrios Giannoulis, 24 anni, di proprietà del Paok. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Nome nuovo per le corsie laterali per l'. Si tratta di Dimitrios, 24 anni, di proprietà del

SilasReal : @ilgladiatore36 @Vatenerazzurro1 mi piacerebbe molto anche a me . però il loco (il matto in italiano) no sceglie sq… - Cucciolina96251 : RT @Glongari: #Atalanta piace il terzino sinistro classe 1995 del #Paok #Giannoulis. L’esterno è stato seguito da altri club italiani in pa… - MomentiCalcio : #Atalanta, per la fascia piace il greco #Giannoulis del #Paok - Glongari : #Atalanta piace il terzino sinistro classe 1995 del #Paok #Giannoulis. L’esterno è stato seguito da altri club ital… - CampoFattore : #Calciomercato #SerieA #Atalanta: piace Brekalo, ma il Wolfsburg chiede troppo (20 mln) #Samp: in arrivo Antonio… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta piace Atalanta, per la fascia piace il greco Giannoulis del Paok Raffaele La Russa Sconcerti a CM: 'Chiesa non serve al Milan. Juve, non hai risolto i tuoi problemi. E Pirlo non è Guardiola'

Sconcerti, che mercato si sta profilando? «Si presumeva un mercato di scambi, ma abbiamo sottovalutato una cosa. E cioè che le società preferiscono vendere, per ...

Calciomercato Napoli, Koulibaly verso l’addio. Milik a un passo dalla Roma

Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai a un passo l'arrivo di Milik alla Roma. Una trattativa lunga che si sarebbe sbloccata nelle ultime ore e che avrebbe avuto un'accelerata decisiva importa ...

Lazio-Atalanta, Castagne critico: “Io via? Colpa della situazione tecnica”

ROMA – Dopo essere stati acquistato dal Genk dall’Atalanta per circa 3 milioni di euro, durante questa sessione di mercato i bergamaschi hanno rivenduto il cartellino di Timothy Castagne al Leicester ...

Sconcerti, che mercato si sta profilando? «Si presumeva un mercato di scambi, ma abbiamo sottovalutato una cosa. E cioè che le società preferiscono vendere, per ...Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai a un passo l'arrivo di Milik alla Roma. Una trattativa lunga che si sarebbe sbloccata nelle ultime ore e che avrebbe avuto un'accelerata decisiva importa ...ROMA – Dopo essere stati acquistato dal Genk dall’Atalanta per circa 3 milioni di euro, durante questa sessione di mercato i bergamaschi hanno rivenduto il cartellino di Timothy Castagne al Leicester ...