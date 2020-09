Atalanta, Muriel lancia in orbita la Dea: “La Juventus non avrà vita facile, anche noi vogliamo lo scudetto. La Champions League…” (Di martedì 15 settembre 2020) Luis Muriel lancia in orbita la sua Atalanta. L'attaccante colombiano rilancia le ambizioni della Dea in un'intervista concessa a Sky Sport.scudetto - "Lo scudetto resta un sogno, ma lotteremo per conquistarlo insieme alle altre big. Per la Juventus non sarà così facile vincere. Champions League? L'eliminazione col Psg brucia, ma vogliamo continuare a stupire. Se anche noi possiamo lottare per lo scudetto? Facendo una stagione come quella dello scorso anno e rimanendo concentrati in alcune partite nelle quali abbiamo perso punti che ci hanno lasciato un po’ di rammarico… Questo ci deve servire per questa stagione, per quello ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Luisinla sua. L'attaccante colombiano rile ambizioni della Dea in un'intervista concessa a Sky Sport.- "Loresta un sogno, ma lotteremo per conquistarlo insieme alle altre big. Per lanon sarà cosìvincere.League? L'eliminazione col Psg brucia, macontinuare a stupire. Senoi possiamo lottare per lo? Facendo una stagione come quella dello scorso anno e rimanendo concentrati in alcune partite nelle quali abbiamo perso punti che ci hanno lasciato un po’ di rammarico… Questo ci deve servire per questa stagione, per quello ...

zazoomblog : Atalanta Muriel lancia in orbita la Dea: “La Juventus non avrà vita facile anche noi vogliamo lo scudetto. La Champ… - Mediagol : #Atalanta, Muriel lancia in orbita la Dea: 'La Juventus non avrà vita facile, anche noi vogliamo lo scudetto. La… - TUTTOJUVE_COM : Atalanta, Muriel: 'Scudetto, per la Juventus non sarà facile come gli anni scorsi: ci siamo anche noi' - sportli26181512 : Atalanta, Muriel a Sky: 'Per la Juve non sarà facile, ci siamo anche noi per lo scudetto': L'attaccante colombiano… - sportli26181512 : Muriel: “Per lo scudetto c’è anche il Milan. Hanno chiuso la stagione con entusiasmo”: Luis Muriel, attaccante dell… -