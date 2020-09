Atalanta | Muriel | “Ilicic è molto motivato | ha un viso diverso rispetto a prima”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “L’ho visto bene,bene, è. Ha una prima. È tornato da noi e si vede che ha voglia di ricominciare e di fare bene. L’ho visto davvero bene,contento. Speriamo che possa recuperare il tempo che ha perso e ci aiuti come ha sempre fatto“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Luis, rilasciate ai microfoni di Sky Sport e inerenti al ritorno di Josip Ilicic a Zingonia. Il fantasista sloveno è tornato fra gli atleti atalantini a disposizione di Gian Piero Gasperini, dopo un periodo cupo che ha caratterizzato in negativo la sua carriera sportiva.

sportface2016 : #Atalanta, le parole di #Muriel su #Ilicic - EuropaCalcio : #Atalanta, #Muriel: 'Scudetto? Resta un sogno, quest'anno le big...'- #EuropaCalcio - Pall_Gonfiato : L'attaccante dell'#Atalanta lancia il guanto di sfida - sscalcionapoli1 : Atalanta, Muriel: “Per lo Scudetto ci siamo anche noi! Napoli e le romane faranno bene…” - MondoNapoli : Atalanta, Muriel: 'Vogliamo lo Scudetto, ci crediamo. Insieme al Napoli vogliamo dar fastidio alla Juve' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Muriel

L’attaccante dell’Atalanta Louis Muriel, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle ambizioni della sua squadra, rilanciando anche la sfida scudetto. Ecco le sue parole: “Spero che sia una stagione co ...I 18 gol in Serie A della scorsa stagione dell’attaccante colombiano hanno contribuito ad una nuova qualificazione in Champions League. Ma insieme alla squadra di Gasperini ha idee ben più importanti ..."Spero che sia una stagione come quella dell'anno scorso. Abbiamo perso qualche punto che ci ha lasciato qualche rimpianto e che ci avrebbe fatto lottare per lo scudetto, e questo ci deve servire nel ...