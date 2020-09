Atalanta | la carica di Muriel | «Per lo scudetto ci siamo anche noi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 settembre 2020) L’attaccante dell’Luisha parlato in vista della nuova stagione Luis, attaccante colombiano dell’, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della nuova stagione alle porte. «Spero che sia un’annata come quella dell’anno scorso. Abbiamo perso qualche punto di troppo che ci avrebbe fatto lottare per obiettivi importanti e questo ci deve servire come insegnamento per il campionato che inizieremo tra poco. Vogliamo vincere più partite possibili per lottare per il nostro sogno. L’Inter quest’anno si è rinforzata molto, poi c’è il Milan che ha chiuso la stagione scorsa con entusiasmo. Ci sono poi altre tre o quattro squadre che faranno bene, come Roma, Lazio e Napoli. Sarà un bel campionato, per la Juventus non ...