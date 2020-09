Assemblea elettiva del comitato Asi Campania | Scaringi confermato alla presidenza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tempo di rinnovo delle cariche per ilRegionale delladi Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Nel pieno rispetto delle norme covid, si è svolto sabato 5 settembre il Congresso Regionale per l’elezione del presidente e del direttivo per il quadriennio 2021/24. Con una presenza fisica solo parziale degli aventi diritto al voto presso la sede casertana delRegionale ed altri collegati in diretta web via Zoom, le elezioni hannoNicolaed eletto componenti del consiglio direttivo Massimo Longobardi, Ilaria Saviano, Giuseppe D’Apice, Cristian Paladino e Bruno De Cicco. La carica di revisore dei conti è andata a Francesco Zampella, suo ...