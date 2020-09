Ascolti tv 14 settembre: parte male il Grande Fratello Vip, peggior debutto di sempre (Di martedì 15 settembre 2020) Brutta batosta per Alfonso Signorini. La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip non ha brillato negli Ascolti tv e ha registrato il peggior debutto di sempre nella storia della versione Vip. L’esordio di lunedì 14 settembre 2020 ha appassionato solo 2.833.000 telespettatori con il 18.99% di share. Lo scorso gennaio Signorini aveva … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 15 settembre 2020) Brutta batosta per Alfonso Signorini. La prima puntata della quinta edizione delVip non ha brillato neglitv e ha registrato ildinella storia della versione Vip. L’esordio di lunedì 142020 ha appassionato solo 2.833.000 telespettatori con il 18.99% di share. Lo scorso gennaio Signorini aveva … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

