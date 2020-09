Arteriopatia periferica | conferme per rivaroxaban

NEWredazione : I pazienti con arteriopatia periferica e depressione hanno un recupero peggiore -

Ultime Notizie dalla rete : Arteriopatia periferica

Stretto web

Milano – Nel corso di due sessioni del Congresso della Società Europea di Cardiologia “ESC Congress 2020 – The Digital Experience”, sono state presentate nuove analisi dei dati dello studio di Fase II ...La concomitante coronaropatia è associata ad un aumentato rischio cardiovascolare in pazienti cronici con arteriopatia periferica. I ricercatori hanno analizzato i dati dello Studio VOYAGER PAD per ...Vai su AppStore o GooglePlay e cerca 'PharmaStar' per scaricare la nostra applicazione gratuita. Vai su AppStore o GooglePlay e cerca 'PharmaStar' per scaricare la nostra applicazione gratuita.