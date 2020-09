Arriva l’ufficialità, Dabo è del Benevento. Percorso inverso per il baby Gentile (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ Arrivata la tanto attesa ufficialità, Bryan Dabo è di fatto il sesto acquisto del Benevento. Il centrocampista è stato prelevato dalla Fiorentina, società alla quale è stato girato il baby Davide Gentile (classe 2003). L’ex giocatore della Spal ha firmato un contratto biennale con la Strega, con rinnovo automatico per una terza stagione in caso di salvezza. Questo il comunicato del club di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio comunica di aver siglato l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo fino al 30 giugno 2022. Il contratto biennale prevede il rinnovo automatico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ta la tanto attesa ufficialità, Bryanè di fatto il sesto acquisto del. Il centrocampista è stato prelevato dalla Fiorentina, società alla quale è stato girato ilDavide(classe 2003). L’ex giocatore della Spal ha firmato un contratto biennale con la Strega, con rinnovo automatico per una terza stagione in caso di salvezza. Questo il comunicato del club di via Santa Colomba: “IlCalcio comunica di aver siglato l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryanfino al 30 giugno 2022. Il contratto biennale prevede il rinnovo automatico ...

