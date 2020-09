Arrestato il pusher che ha venuto la droga alla famiglia Ventrella: figlio morto, padre grave (Di martedì 15 settembre 2020) Arrestato il pusher che ha venuto la droga alla famiglia Ventrella. I carabinieri di Lido di Camaiore hanno fermato l’uomo che ora deve rispondere di spaccio di stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto. Si tratta di un 55enne italiano. Samuele, 26 anni, era morto per overdose il 2 agosto scorso, il padre Gerardo ha subito lesioni gravissime. Identificato e Arrestato il pusher ritenuto responsabile di aver procurato la dose mortale a Samuele Ventrella e intossicato il padre del ragazzo, Gerardo. Il 25enne è deceduto il 2 agosto scorso a Lido di Camaiore (Lucca) per overdose. I carabinieri della stazione ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 settembre 2020)ilche hala. I carabinieri di Lido di Camaiore hanno fermato l’uomo che ora deve rispondere di spaccio di stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto. Si tratta di un 55enne italiano. Samuele, 26 anni, eraper overdose il 2 agosto scorso, ilGerardo ha subito lesioni gravissime. Identificato eilritenuto responsabile di aver procurato la dose mortale a Samuelee intossicato ildel ragazzo, Gerardo. Il 25enne &e; deceduto il 2 agosto scorso a Lido di Camaiore (Lucca) per overdose. I carabinieri della stazione ...

infoitinterno : Sanremo, nasconde la droga nei calzini per eludere i controlli: pusher arrestato dai carabinieri - CataniaToday : Beccato a spacciare in strada: arrestato pusher - infoitinterno : Sanremo: nasconde la droga nei calzini per eludere i controlli, pusher arrestato dai Carabinieri - infoitinterno : Padre e figlio assumono droga: il secondo muore, il primo è grave. Arrestato pusher - RoyLepore : #Figlio muore, padre grave: arrestato pusher a Viareggio -