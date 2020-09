"Arrestate quegli uomini". Inchiesta Fia su Hamilton: "Fa politica", ora il campione rischia grosso (Di martedì 15 settembre 2020) "Arrestate i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor". Per la scritta sulla maglietta con cui si è presentato sul gradino più alto del podio al Mugello, ora Lewis Hamilton rischia un'indagine della Fia. La Taylor era una paramedica di Louisville ferita mortalmente da otto colpi di armi da fuoco durante un'irruzione nella casa dove la donna viveva con il fidanzato. Un caso che ha sollevato indignazione negli Stati Uniti e per il quale il movimento Black Lives Matter chiede giustizia. E secondo la Bbc, come detto, la Fia ora starebbe pensando a un'indagine su Hamilton. Lo ha anche confermato un portavoce della Federazione: "Sì, è un'ipotesi che stiamo prendendo in seria considerazione". La ragione? La maglietta potrebbe essere ritenuta un messaggio con contenuti politici, che sono proibiti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) "i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor". Per la scritta sulla maglietta con cui si è presentato sul gradino più alto del podio al Mugello, ora Lewisun'indagine della Fia. La Taylor era una paramedica di Louisville ferita mortalmente da otto colpi di armi da fuoco durante un'irruzione nella casa dove la donna viveva con il fidanzato. Un caso che ha sollevato indignazione negli Stati Uniti e per il quale il movimento Black Lives Matter chiede giustizia. E secondo la Bbc, come detto, la Fia ora starebbe pensando a un'indagine su. Lo ha anche confermato un portavoce della Federazione: "Sì, è un'ipotesi che stiamo prendendo in seria considerazione". La ragione? La maglietta potrebbe essere ritenuta un messaggio con contenuti politici, che sono proibiti. ...

