Arezzo, genitori convocati all'asilo per cambiare i pannolini: manca il personale (Di martedì 15 settembre 2020) manca il personale, quindi, quando il bambino fa i bisogni, la scuola convoca i genitori per cambiargli il pannolino. E' quanto prevede il protocollo per il ritorno in aula stilato dall'Istituto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020)il, quindi, quando il bambino fa i bisogni, la scuola convoca iper cambiargli il pannolino. E' quanto prevede il protocollo per il ritorno in aula stilato dall'Istituto ...

Manca il personale, quindi, quando il bambino fa i bisogni, la scuola convoca i genitori per cambiargli il pannolino. E' quanto prevede il protocollo per il ritorno in aula stilato dall’Istituto Compr ...

Il virus si scopre tardi: scuole chiuse di sera con circolari on line

Scuole “chiuse” all’ultimo minuto. Anzi, non hanno proprio riaperto dopo il lockdown. Come dirlo alle famiglie alla vigilia dell’inizio della scuola? Ci si affida alle chat dei genitori, ai social, ol ...

Arezzo, 15 settembre 2020 - «Emergenza pannolino» in due scuole dell’infanzia di Montevarchi e la protesta era immediatamente divampata sui social. A innescare la miccia il protocollo per il ritorno i ...

