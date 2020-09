Ardea, via ai lavori (finalmente) per ripristinare il semaforo di Largo Genova: il 5 agosto si era verificato un incidente frontale (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino del semaforo incrocio Largo Genova ad Ardea. L’impianto era fuori uso da quasi 5 mesi: ad inizio agosto, lo ricordiamo, proprio a causa del non funzionamento del semaforo, si era verificato un grave incidente frontale tra due auto. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina sono iniziati idi ripristino delincrocioad. L’impianto era fuori uso da quasi 5 mesi: ad inizio, lo ricordiamo, proprio a causa del non funzionamento del, si eraun gravetra due auto. 1 di 3 ...

