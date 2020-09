Approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-22 e il Piano occupazionale 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – La Provincia di Caserta, con decreto monocratico n. 187, ha Approvato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e il Piano occupazionale 2020”. L’Ente si trova attualmente a dover fronteggiare l’espletamento delle funzioni proprie con una evidente carenza di personale. Dal 2014 ad oggi, infatti, la consistenza numerica del personale è passata da 1006 posti a 285 posti e ciò sia a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali, con il trasferimento del personale relativo alle funzioni trasferite alla Regione, sia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – La Provincia di Caserta, con decreto monocratico n. 187, hail “deidi-2022 e il”. L’Ente si trova attualmente a dover fronteggiare l’espletamento delle funzioni proprie con una evidente carenza di. Dal 2014 ad oggi, infatti, la consistenza numerica delè passata da 1006 posti a 285 posti e ciò sia a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali, con il trasferimento delrelativo alle funzioni trasferite alla Regione, sia ...

watch_dog : @diarioromano Il problema di fondo rimane: nessun bilancio AMA può essere approvato perché in contrasto con l'asses… - EcoAltoMolise : Unanimità in aula: approvato il piano faunistico-venatorio in Abruzzo - LuciaMosca1 : (Pepe: 'Approvato grazie al centrosinistra il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale') Segui su: La Notizia -… - MassiDeMartin : Politica urbanistica e ambientale concreta con @LuigiBrugnaro. Approvato piano di riqualificazione dell’area ex Umb… - ekuonews : Caccia, Pepe (PD): 'Grazie a noi approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale' -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato Piano Giffoni Valle Piana: approvato piano di lavori per strada “Vassi – I Piani” Salernonotizie.it Nuovo Codice della Strada: il far west in città mette a rischio la vita dei ciclisti

Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell’esecutivo, ma ha chiaramente detto che «così non si può fare». Per quanto ogni tanto si ...

Recovery plan, Gualtieri: «Oggi linee guida alle Camere. Non tanti microprogetti ma pochi e grandi»

«Non faremo centinaia di microprogetti ma pochi grandi progetti, a loro volta questi saranno anche collegati da una logica a missione, quello che conta non è la logica burocratica del singolo progetto ...

Bambino autistico non va a scuola, manca l'insegnante di sostegno

Il presidente del Consiglio regionale umbro Marco Squarta denuncia un episodio avvenuto in una scuola elementare della provincia di Perugia, dove un bambino autistico sarebbe rimasto a casa perché non ...

Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell’esecutivo, ma ha chiaramente detto che «così non si può fare». Per quanto ogni tanto si ...«Non faremo centinaia di microprogetti ma pochi grandi progetti, a loro volta questi saranno anche collegati da una logica a missione, quello che conta non è la logica burocratica del singolo progetto ...Il presidente del Consiglio regionale umbro Marco Squarta denuncia un episodio avvenuto in una scuola elementare della provincia di Perugia, dove un bambino autistico sarebbe rimasto a casa perché non ...