Apple ha presentato Watch 6 e Se e i nuovi iPad e iPad Air (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto: Apple)Con una caleidoscopica animazione digitale che terminava nell’Apple Campus, il keynote virtuale di settembre di cui si parlava da qualche giorno ha preso il via svelando le novità ambito indossabili, tablet e servizi. Ufficiali i due smartWatch Apple Watch 6 e la versione leggermente meno prestante Apple Watch Se, le nuove versioni di iPad e iPad Air e infine il servizio Fitness+ e il piano di abbonamento tutto-in-uno Apple One. Facciamo un riepilogo completo. Apple Watch 6 (Foto: Apple)La versione rinnovata dello smartWatch di Apple si presenta con nuove colorazioni e accoglie ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto:)Con una caleidoscopica animazione digitale che terminava nell’Campus, il keynote virtuale di settembre di cui si parlava da qualche giorno ha preso il via svelando le novità ambito indossabili, tablet e servizi. Ufficiali i due smart6 e la versione leggermente meno prestanteSe, le nuove versioni diAir e infine il servizio Fitness+ e il piano di abbonamento tutto-in-unoOne. Facciamo un riepilogo completo.6 (Foto:)La versione rinnovata dello smartdisi presenta con nuove colorazioni e accoglie ...

30losi : Io che dopo 2 ore di evento scopro che non verrà presentato l’ iPhone 12. #AppleEvent #iPhone12 #iPhone12ProMax… - CalogeroForte : #Apple oggi ha presentato i nuovi #SoC con un processo a 5nm. Cioè, praticamente stiamo arrivando al punto che si p… - fumoffus : Che minchia hanno presentato all’evento Apple? Le migliori slide di sempre ma senza iPhone, oppure qualcosa di carino c’era? - iammmartina_ : Lo sapevo io che oggi non avrebbero presentato il nuovo iPhone 12, ma io sono una puttana di Apple è quindi quando… - maliyarayez : mio padre ringrazia la apple per non aver presentato l’iPhone 12 grz -