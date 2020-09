Anzio, impianto di biometano in Via Spadellata. De Angelis: ‘Da ieri il verbale del sopralluogo è in possesso dell’Amministrazione’ (Di martedì 15 settembre 2020) “Quando si dice sempre la verità ai cittadini, non si può essere sconfessati da nessuno! Da ieri mattina, 14 settembre 2020, il Comune di Anzio è in possesso del dettagliato verbale, relativo al sopralluogo all’impianto biomentano di Via della Spadellata, effettuato in data 9 settembre 2020 da quattro tecnici dell’Arpa Lazio, che hanno sottoscritto in calce ogni pagina del documento, alla presenza della Polizia Locale, che congiuntamente ha firmato il verbale, interessata dal sottoscritto a seguire da vicino la vicenda, a tutela della salute pubblica della cittadinanza. Si tratta di una relazione con dati sensibili, dalla quale al momento non si evince nulla di significativo, che dovrà essere integrata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) “Quando si dice sempre la verità ai cittadini, non si può essere sconfessati da nessuno! Damattina, 14 settembre 2020, il Comune diè indel dettagliato, relativo alall’biomentano di Via della, effettuato in data 9 settembre 2020 da quattro tecnici dell’Arpa Lazio, che hanno sottoscritto in calce ogni pagina del documento, alla presenza della Polizia Locale, che congiuntamente ha firmato il, interessata dal sottoscritto a seguire da vicino la vicenda, a tutela della salute pubblica della cittadinanza. Si tratta di una relazione con dati sensibili, dalla quale al momento non si evince nulla di significativo, che dovrà essere integrata ...

CorriereCitta : Anzio, impianto di biometano in Via Spadellata. De Angelis: ‘Da ieri il verbale del sopralluogo è in possesso dell’… - glibralato : 10-2-2019 aggiornamento relazione tecnica sulla situazione generale del comune di Anzio e sui progetti in corso che… - glibralato : 20.4.19 impianto a biogas ad Anzio, la regione Lazio dice no. Biogas, biomasse, biometano e rifiuti. La prima volta… - glibralato : 26 AGOSTO 2019 sull'impianto a biogas di via della Spadellata di Anzio, dopo le varie riunioni della commissione sp… - glibralato : 1 anno fa Anzio, la Regione Lazio risponde (?) sull’impianto Biogas di via della Spadellata Linda Di Benedetto con… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio impianto Anzio. In tanti per dire No ai miasmi dell'impianto Biogas InLiberaUscita.it Anzio, stop ai miasmi: sit-in ‘La puzza ci ammazza’

Anzio:i residenti di Sacida, Padiglione, Lavinio e Sandalo di Ponente di Nettuno da diversi giorni lamentano dei miasmi di cui non si conosce l’origine. I vari quartieri interessano l’area industriale ...

Anzio, in arrivo l’evento artistico ShingLe22j Overtime, dal 19 al 27 settembre

Anzio – Dal 19 al 27 settembre 2020, presso l’area di Piazzale Marinai d’Italia, si svolgerà uno dei più interessanti eventi degli ultimi anni nell’ambito artistico-culturale del litorale laziale: Shi ...

Roghi tossici, M5S di Anzio e Nettuno: “I Sindaci devono ragionare sulla prevenzione”

“Il problema dei roghi tossici degli impianti di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti è sempre più pressante, e anche se di recente ha riguardato da vicino Ardea e Pomezia, le città di Anzio e Nettuno ...

Anzio:i residenti di Sacida, Padiglione, Lavinio e Sandalo di Ponente di Nettuno da diversi giorni lamentano dei miasmi di cui non si conosce l’origine. I vari quartieri interessano l’area industriale ...Anzio – Dal 19 al 27 settembre 2020, presso l’area di Piazzale Marinai d’Italia, si svolgerà uno dei più interessanti eventi degli ultimi anni nell’ambito artistico-culturale del litorale laziale: Shi ...“Il problema dei roghi tossici degli impianti di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti è sempre più pressante, e anche se di recente ha riguardato da vicino Ardea e Pomezia, le città di Anzio e Nettuno ...