Anziano pescatore cade e annega nel lago di Garda

Un pescatore di 77 anni residente in provincia di Mantova è morto dopo essere caduto nel lago di Garda dalla sua barca nei pressi della località Porto Fornaci di Peschiera del Garda (Verona). La barca sulla quale si trovava l'anziano, in compagnia di un coetaneo mantovano, per motivi ancora da chiarire ha iniziato ad imbarcare acqua molto rapidamente fino ad affondare. I due pescatori sono caduti nel lago, venendo soccorsi da un'altra imbarcazione che si trovava nelle vicinanze. Tuttavia il 77enne, nonostante i soccorsi immediati del personale medico arrivato dall'ospedale di Peschiera del Garda e dei sanitari del 118 intervenuti con l'eliambulanza, è morto annegato.

Il cortile di un seicentesco maniero, Castello Capano, porta su nella biblioteca comunale, forse tra le più belle dei borghi d'Italia con quella terrazza nel verde affacciata sul mare di Acciaroli e P ...

Il cortile di un seicentesco maniero, Castello Capano, porta su nella biblioteca comunale, forse tra le più belle dei borghi d'Italia con quella terrazza nel verde affacciata sul mare di Acciaroli e P ...