Antonio Orlando | «Perché Baby parla a tutti noi»

(Di martedì 15 settembre 2020) Baby, come racconto non reale ma realistico di dinamiche esistenti. Antonio Orlando, giovane attore che la fiction televisiva ha consacrato a promessa del cinema italiano, ha visto nella serie Netflix la possibilità di avvicinarsi alla narrazione di un mondo sommerso, il cui valore valica i confini del digitale. «Baby è una serie di rapporti che ha in sé la capacità di parlare ad un pubblico intergenerazionale. Non ho vissuto nulla di quel che vi è raccontato, ma vi ho riconosciuto dinamiche note. Credo che l’audiovisivo in genere dovrebbe avere come obiettivo quello di portare lo spettatore, chiunque esso sia, a ritrovarsi di fronte all’opera», ha detto il ventottenne, che nella produzione Netflix, la cui terza e ultima stagione debutterà online il 16 settembre prossimo, ha vestito i panni di un ispettore, tal Pietro, colui che per primo è stato chiamato ad indagare sulla vicenda di Chiara Altieri (Benedetta Porcaroli) e Ludovica Storti (Alice Pagani), baby prostitute dei Parioli. «Il mio personaggio ha una linea narrativa propria, nuova. Io rappresento la polizia, e la polizia entra a gamba tesa in una trama ormai nota. Ho capito sin da subito che la mia parte non sarebbe mai stata colta nel privato, ma solo nelle eventuali ripercussioni sull’intreccio principale. È una fortuna, sa».