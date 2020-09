Antonella Elia: al Grande Fratello Vip rompe il silenzio su Pietro Delle Piane (Di martedì 15 settembre 2020) C’è ampio spazio per i sentimenti in quel del Grande Fratello Vip. Proprio ieri infatti, con un po’ di sorpresa da parte del pubblico a cui non erano proprio chiarissime le dinamiche, è andato in onda nel corso della prima puntata del reality un battibecco gelido tra due ex fidanzati diventati ora, per volere di Signorini, coinquilini: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. E proprio commentando quanto accaduto tra i due anche Antonella Elia, presente in studio come opinionista, si è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con Pietro Delle Piane, con lei protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Antonella Elia e Pietro Delle ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 settembre 2020) C’è ampio spazio per i sentimenti in quel delVip. Proprio ieri infatti, con un po’ di sorpresa da parte del pubblico a cui non erano proprio chiarissime le dinamiche, è andato in onda nel corso della prima puntata del reality un battibecco gelido tra due ex fidanzati diventati ora, per volere di Signorini, coinquilini: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. E proprio commentando quanto accaduto tra i due anche, presente in studio come opinionista, si è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con, con lei protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island....

